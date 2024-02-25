Papa, çocuk istismarını göz ardı ettiği ileri sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "çocuk istismarını örtbas ettiği" ileri sürülen Polonyalı başpiskopos Andrzej Dziega'nın istifasını kabul etti.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:35
Papa, çocuk istismarını göz ardı ettiği ileri sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti
Abone Ol google-news

Vatikan konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Papa Franciscus'un "başpiskopos Andrzej Dziega'nın Szczecin-Kamien başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul ettiği" bildirildi.

Polonya'nın TVN24 kanalının 2021'de yayınladığı belgeselde, o dönemde vefat eden rahip Andrzej Dymer'in "çocukları istismar ettiği" ve bağlı olduğu Szczecin-Kamien piskoposluğunun başpiskoposu Andrzej Dziega'nın 1995'ten bu yana istismardan haberi olmasına rağmen hakkında herhangi bir işlem başlatmadığı iddia edilmişti.

Yerel basında yer alan haberlerde de Dymer'in 2008'de bir kilise mahkemesince çocuklara cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunduğu ve Dymer'in temyize gitmesine rağmen başvurusunun ölümünden önce görülmediği bildirilmişti.

Aralık 2022'de de Hollandalı bir gazeteci, 2005'te ölen Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı Polonya'nın Krakow şehrinde idaresi altındaki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ve onları görevden almadığını belirtmişti.

The New York Times'ın haberine göre de 2021'de Polonya Katolik Kilisesi, Temmuz 2018'den 2020'nin sonuna kadar 368 çocuğa yönelik istismar şikayeti aldığını kabul etmişti.

 


Çocuk istismarı haberleri Vatikan haberleri

İlgili Haberler

Hiroşima'da bulundu, 1 milyon TL'ye alıcı buldu! 'Alacakaranlığın habercisi...'

Hiroşima'da bulundu, 1 milyon TL'ye alıcı buldu! 'Alacakaranlığın habercisi...'
'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı

İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam

'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!

İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti... CHP, Saruhanlı’da aday çıkaramayacak!
Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”
LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor

Çambaşı, gün boyu kayak yapmak isteyenleri gece de karın tadını çıkarmak isteyenleri konuk ediyor
İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'

İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'
Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!

Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!