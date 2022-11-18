Papa'dan arabuluculuk çağrısı 'Moskova ve Kiev arasında...'

18 Kasım 2022 Cuma, 09:52

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, 24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi amacıyla "arabuluculuk" yapabileceğini açıkladı.

İtalya'nın La Stampa gazetesinin haberine göre, Vatikan Devlet Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek ve arabuluculuk yapmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Moskova ve Kiev arasında uzlaşmanın mümkün olduğuna inanıp inanmadığı sorulan Papa, herkesi pes etmemeye çağırdı.

Papa, "Ancak herkes kendi yüreğinden başlayarak kalpleri silahsızlandırmalı ve şiddeti etkisiz, zararsız hale getirmeli. Hepimiz pasifist olmalıyız. Sadece yeniden silahlanmaya hizmet edebilecek bir ateşkesi değil, barışı istemeliyiz. Diyaloğun meyvesi olan gerçek barışı" dedi.