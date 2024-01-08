Papa'dan 'derhal ateşkes' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de "derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması" çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:43
Papa'dan 'derhal ateşkes' çağrısı
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Papa Franciscus, yıllık konuşmasında, barış ve insan onuruna karşı tehditleri sıraladı. 

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'yi işgali, iklim krizi, nükleer silahların "ahlaksız" üretimi ve insan hakları ihlallerine değindi.

Barışın yok olduğu olaylar meydana gelirken, dünyanın 2024'e girdiğini söyleyen Papa Franciscus, sivillerin zor durumda kaldığına dikkati çekti.

Uluslararası hukukun "ihlal edilmesini" kınayan Papa, "savaş suçlarının yalnızca tespitinin değil önlenmesinin gerekliliğini" dile getirdi.

Papa, terörizm ve aşırıcılığın, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü olmadığının altını çizdi.

İsrail'in saldırılarının, Gazze'de binlerce kişinin yaralanmasına, ölmesine ve yerlerinden edilmesine neden olduğunu vurgulayan Papa Franciscus, bölgede "derhal ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin insani yardımlara erişiminin sağlanması" çağrısı yaptı.

Papa "iki devletli çözüme ve kalıcı barış ve güvenlik amacıyla Kudüs'e uluslararası özel statü teminatı verilmesine" olan desteğini yineledi.


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