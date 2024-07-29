'Papağan' yüzünden 41 yıl sonra mezun oldu!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:48

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:48

62 yaşındaki Jonny Clothier adındaki bir adam, Bristol Üniversitesi'nde mimarlık okudu ve 1983 yılında yaşıtlarıyla birlikte mezun olacaktı. Ancak eski ev arkadaşının bir papağanı vardı ve denetimsiz bırakıldıktan sonra üniversite lojmanlarında serbestçe dolaşmaya başladı ve evi harabeye çevirdiği söyleniyordu.

Öğrenciler, alternatif bir ev buldular ancak yine de Clothier'in ödemeyi reddettiği 64 sterlinlik son dönem kirasını ödemek zorunda kaldılar.

Uzun süre önce kaldırılan bir kurala göre ödenmemiş konaklama faturaları olan öğrencilere derece veriliyor, ancak mezun olmalarına izin verilmiyordu.

Üniversite 41 yıl sonra faturadan feragat etmeye karar vererek Clothier'in biyoloji bölümünü bitiren en küçük oğlu 21 yaşındaki Carter ile birlikte mezun olmasına izin verdi.

Hampshire'da yaşayan Clothier, ödenmemiş faturayı “ultra uzun vadeli, faizsiz bir kredi” olarak gördüğünü söyledi.

Clothier, “Paradan bahsetmediler, ben de sessiz kalıyorum. Bristol'da mimarlık yaptığım zamanı çok sevdim, gerçekten çok çalıştık ama aynı zamanda çok da eğlendik. Dans ettik, eğlendik ve sonra işe geri döndük. Harikaydı ama aynı zamanda gerçek hayat için gerçekten iyi bir eğitimdi. O zamandan beri yaptığım şey bu. Çocukların 40 yıl sonra aynı şeyleri yaşamalarını izlemek gerçekten çok güzeldi ve bu mezuniyetlerde hep birlikte olmak harikaydı. Eski stüdyo masam, bir kat aşağıda da olsa, mezuniyet töreninde oturduğum yerin hemen altındaydı. Kendimi eve dönmüş gibi hissettim” dedi.

Mezuniyet gününün “muazzam eğlenceli” geçtiğini söyleyen Clothier, “Bu gerçekten benimle ilgili değil, onlarla ilgili ve çocukları tüm eğitim döngüsünden geçirmek için 20 yıllık projeye imza atmakla ilgili. Onlarla gurur duyuyoruz çünkü hepsi o kadar başarılı oldular ki, yeni, tuhaf, düz şapkamı onların önünde çıkarıyorum” dedi.