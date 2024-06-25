Yasa dışı üretilen 77 papağana el konuldu

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, ihbar sonrası gittikleri giyim mağazasında yasa dışı üretimi yapılan 77 papağana el koydu, üreten kişiye de 41 bin 817 TL ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:40
Yasa dışı üretilen 77 papağana el konuldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, olayla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 

Çokçetin, Antalya'da aldıkları ihbar sonrası bir giyim mağazasının deposunda yasa dışı papağan üretildiğini belirtti. 

Buna göre harekete geçen DKMP ekipleri, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasa dışı üretim yapan kişiye 41 bin 817 TL idari para cezası uyguladı. 

77 papağana da el konularak hayvanat bahçesine teslim edildi.


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