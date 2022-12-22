Papaya yakın rahip, bir rahibeyi üçlü sekse zorlamakla suçlanıyor

22 Aralık 2022 Perşembe, 18:03

Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan eski bir rahibe, 1987-1994 yılları arasında Slovenya'daki bir manastırda yöneticilik yapan Marko Ivan Rupnik adlı rahibi, ruhani konumunu kullanarak kendisini grup seks yapmak ve porno izlemeye zorlamakla suçladı.

Eski rahibe, Pazar günü İtalyan haber ajansı Domani'ye yaptığı açıklamada, "Peder Marko, yavaş ve tatlı bir şekilde psikolojik ve ruhsal dünyama girmeye başladı, belirsizliklerimi ve kırılganlığımı sömürdü ve beni kendisiyle cinsel deneyimlere itmek için Tanrı ile olan ilişkimi kullandı" ifadelerini kullandı.

Rahibenin en şaşırtıcı suçlamalarından biri de rahibin kendisine, başka bir rahibenin de dahil olduğu "üçlü seks" yapmaları halinde, Hristiyanlıkta "baba, oğul ve kutsal ruh" şeklinde ifade edilen 'kutsal üçleme'yi tamamlayacaklarını söylemiş olmasıydı.

"ÜÇLÜ SEKS" TALEBİ

Rahibe sözlerine şöyle devam etti:

"Peder Marko benimle, cemaatten başka bir rahibenin de dahil olacağı üçlü seks gerçekleştirmeyi istedi, çünkü ona göre cinsellik Teslis imgesinde, tüm sahiplenmelerden arınmış olmalıydı. 1992 yılında felsefe dördüncü sınıftayken, beni bir kez Roma'daki Via Tuscolana'da, bir kez de Termini istasyonu yakınlarında pornografik filmler izlemeye götürdü. O zamanlar kendimi çok kötü hissediyordum" dedi.

Rahibe, Slovenya'da bir manastırda yaşarken tacize uğradığını iddia ediyor, ancak rahibin 20 kadar kurbanı daha olabileceğini tahmin ediyor.

AFOROZ İDDİASI

Öte yandan rahibe, Rupnik'i daha önce ihbar etmeye çalıştığını ancak her seferinde kilisedeki üstleri tarafından engellendiğini söylüyor.

Rahip, dünyanın dört bir yanında sergilenen ve kendisine Katolik cemaati içinde büyük bir takipçi kitlesi kazandıran dini sanat eserleriyle tanınıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Rupnik, Mayıs 2020'de bir kadını kendisiyle seks yaptığı için günah çıkartmaya zorladığı gerekçesiyle aforoz edilmiş, ancak aynı ay içinde tövbe etmesiyle aforozu kaldırılmış.