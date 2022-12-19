Kendisini internetten taciz edenin annesi olduğunu öğrendi

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:30

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, kendi kızını bir yıl boyunca taciz ettiği gerekçesiyle siber zorbalık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Unilad'ın haberine göre, Michigan'lı Kendra Gail Licari, Beal Şehir Okullarının siber zorbalıkla ilgili bir şikayet almasıyla başlayan ve bir yıl süren soruşturmanın ardından siber zorbalıkla suçlandı.

Genç kızın annesi Licari, okul yetkilileriyle birlikte çalışarak genç kızı ve kızın o sırada görüştüğü çocuğu taciz edenin kim olduğunu bulmaya çalıştı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da dahil olduğu olayla ilgili FBI, genç kıza gelen mesajların IP adresine ulaştı ve mesajların anne Licari ile bağlantılı olduğunu fark etti.

İlçe Savcısı David Barberi, annenin konumunu gizlemek için sanal özel ağlar (VPN'ler) kullanmakla suçlandığını ve hatta mesajların diğer gençlerin bulunduğu bölgelerden geliyormuş gibi görünmesini sağladığını açıkladı.

Savcılık 349 sayfalık taciz içerikli metin ve sosyal medya mesajlarını derledi. Licari, mesajları başka bir gençten geliyormuş gibi göstermek için argo ve kısaltmalar kullandığını tespit etti.

Licari, kızını neden hedef aldığını söylemezken siber zorbalık yaptığını itiraf etti.

42 yaşındaki anne, reşit olmayan bir kişiyi iki kez takip etmek, suç işlemek için iki kez bilgisayar kullanmak ve bir kez de adaleti engellemekle suçlandı. Son suçlama da, annenin soruşturma sırasındaki eylemleri için başka bir reşit olmayan kişiyi suçlamaya çalıştığını iddia etti.

Licari, mahkemeye çıkarılmasının ardından 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

29 aralıkta çıkacağı mahkemede Licari, suç işlemek için bilgisayar kullanmaktan 10 yıl, reşit olmayan bir kişiyi takip etmek ve adaleti engellemekten 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.