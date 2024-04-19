Paris'te alarm: İran Büyükelçiliği'nde 'canlı bomba' tehdidi!
Fransa'nın başkenti Paris'te, İran Büyükelçiliği önünde canlı bomba ihbarı üzerine harekete geçildi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransız polisi, bir kişinin kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiği Paris'teki İran Büyükelçiliği'ni güvenlik çemberi altına aldı.
Polis, bir kişinin konsolosluk önünde kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiğini bildirdi, halktan olay yerinden uzak durmalarını istedi.
Büyükelçilik yakınındaki bir metro hattında güvenlik nedeniyle seferlere ara verildiği belirtildi.
Le Parisien’in haberine göre, şüpheli konsolosluğun zeminine bayraklar serdi ve kardeşinin intikamını almak istediğini söyledi. Şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan kişinin patlayıcı madde taşımadığı anlaşıldı. İran Büyükelçiliği'nde kontroller devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!