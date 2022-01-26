Düştüğü yerde 9 saat kalan fotoğrafçı donarak yaşamını yitirdi
Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçı Rene Robert hayatını kaybetti. Robert'in hipotermi geçirerek donduğu ortaya çıktı.
Fransa’nın başkenti Paris’te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert’in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi.
BFMTV’nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi.
Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in kafa travması ve hipotermi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
ARKADAŞI SİTEM ETTİ
Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar ve barlarla dolu, fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.
Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim" ifadesini kullandı.
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