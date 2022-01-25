Kızını öldürmüştü, dehşete düşüren detay ortaya çıktı
Ankara'da, 18 yaşındaki kızı E. Ç.'yi boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan 37 yaşındaki Hamide Çakmak, kızını, yasak ilişkisini eşine söylememesi için öldürmüş olduğu tespit edildi.
Hamide Çakmak, geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Mamak’taki evlerinde kızı E.Ç'yi iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu. Eve giden sağlık ekipleri E. Ç.'nin öldüğünü belirledi.
Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak’ı gözaltına aldı. Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti. Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.
TELEFON MESAJI ORTAYA ÇIKARDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, E. Ç.'nin, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi. Çakmak’ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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