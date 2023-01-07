Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti.
Fransız basınındaki haberlere göre, sarı yelekliler, Paris, Strazburg ve Angers'te hükümetin 10 Ocak’ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi.
Paris'te Breteuil Caddesi'nde toplanan göstericiler, Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin, Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklilerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor.
SARI YELEKLİLER 4 YILA AŞKINDIR SOKAKLARDA
Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.???????
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