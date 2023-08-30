Paris'teki Hindu festivali sosyal medyada gündem oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hintlilerin, Hindu festivalini kutlaması sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:19
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Fransa Paris'te Gare du Nord yakınlarında bir araya gelen Hintliler, hem yılın habercisi olarak hem de dini bir simge olan Ganeş Festivali'ni kutladı.

Kutlamanın yapıldığı sokakta binlerce Hindistan cevizi kıran göçmenler birçok kişi tarafından kayda alındı.

Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.


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