Parlamento, devlet başkanının lüks yat talebini reddetti

Yayınlanma: 04.11.2023 - 13:21

Güncelleme: 04.11.2023 - 13:21

Enflasyonun yüzde 26’ya çıktığı ve para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği bir ekonomik kriz yaşayan Nijerya’da, devlet başkanının böylesi bir dönemde lüks yat istemesi eleştirilmişti.

Devlet Başkanı Bola Tinubu Mayıs ayında iktidara gelirken israfı azaltma ve geçim sıkıntılarını çözme sözü vermişti.

Milletvekilleri bütçe teklifindeki bu harcamayı değiştirerek 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

İnsan hakları savunucusu eski milletvekili Shenu Sani “Yoksul halk bir kanoda yaşam mücadelesi verirken ülkenin liderine yat alamazsınız” dedi.

Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verilebilirlik Projesi (Serap) da “137 milyon Nijeryalı aşırı yoksulluk içinde yaşarken bu yat alımı hiçbir şekilde gerekçelendirilemez” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tinubu’nun sözcüsü Temitope Ajayi, yat alma talebinin donanmadan geldiğini ve doğrudan Tinubu’yla alakalı olmadığını söyledi:

“Bildiğim kadarıyla, bütçede adı nasıl geçiyor olursa olsun, bu talep donanmadan geldi ve elbet bir operasyonel gerekçeleri vardır.”

Öte yandan bütçede parlamento harcamaları için 36 milyon dolar ayırıldı. Bunların arasında lüks otomobil alımı ve yeni bir devlet başkanlığı binası inşası harcaması da yer alıyor.

Hükümet devlet başkanlığının hava filosu için de 15 milyon dolar harcamayı planlıyor.