Nijerya'dan kaçırılan 150 milyon dolar iade edilecek

Fransa'nın, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde Nijerya'dan yurt dışına kaçırılan 150 milyon doları ülkeye iade edeceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:19
Nijerya'dan kaçırılan 150 milyon dolar iade edilecek
Abone Ol google-news

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, başkent Abuja'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Colonna, görüşmede yaptığı açıklamada, Tinubu'ya, Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan 150 milyon doları Nijerya'ya iade edeceklerini belirtti.

Colonna, hibe şeklinde ülkeye iade edilecek paranın nereye yatırılacağı konusunda Nijerya hükümetiyle yakında görüşmelere başlanacağını söyledi.

Tinubu, "Nijerya'nın parasının iadesine ilişkin etkin işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Bu para, kalkınma hedeflerimize ulaşmada makul bir şekilde kullanılacak" dedi.

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yıllarında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha, Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü olarak tanınıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


fransa Nijerya

İlgili Haberler

Fransa'da siyonizm karşıtı yasa tasarısı hazırlandı

Fransa'da siyonizm karşıtı yasa tasarısı hazırlandı
Nijerya ile Fransa'dan 600 milyon dolarlık anlaşma

Nijerya ile Fransa'dan 600 milyon dolarlık anlaşma
Fransa elektrikli araç şarj noktasını 4'e katlıyor: Bir destek daha!

Fransa elektrikli araç şarj noktasını 4'e katlıyor: Bir destek daha!

En Çok Okunan Haberler