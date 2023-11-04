Nijerya ile Fransa'dan 600 milyon dolarlık anlaşma

Yayınlanma: 04.11.2023 - 07:56

Güncelleme: 04.11.2023 - 07:56

Dijital ve yaratıcı girişimlere yatırım programı kapsamındaki anlaşmayı, Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna imzaladı.

Tijani ve Colonna, programın genç Nijeryalılar üzerinde olumlu bir etki yaratacağını ve sürdürülebilir istihdam olanaklarının yaratılmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Bakan Colonna, dijital teknoloji ve yaratıcı endüstrilerin Nijerya'da istihdam yaratma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme konusunda muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Colonna, "Bu anlaşmanın yüzde 40'ı kadın olmak üzere yaklaşık 2 milyon genci eğitimlere dahil etmesi ve 65 binden fazla yeni girişim, teknoloji ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde 150 bin doğrudan iş ve yaklaşık 1,3 milyon dolaylı iş yaratması bekleniyor" dedi.

Tijani, Nijerya hükümetinin, ülke ekonomisinin büyümesini teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, Fransız hükümetinin kendileriyle işbirliği yapma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.