Parti görüntüleri ülkeyi karıştırmıştı: Eski Başbakan, medya ve eğlence sektörüne girdi

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:59
Parti görüntüleri ülkeyi karıştırmıştı: Eski Başbakan, medya ve eğlence sektörüne girdi
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Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Tony Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti.


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