Pasaportunu yakan aktivist vatandaşlıktan çıkarıldı

Fransa'daki bir etkinlikte protesto için pasaportunu yakan Beninli aktivist Kemi Seba, Fransız vatandaşlığından çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 21:56
Pasaportunu yakan aktivist vatandaşlıktan çıkarıldı
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Yıllar önce siyahilere yönelik ayrımcılığı protesto için Afrika'ya yerleşen ve gerçek adı Stellio Gilles Robert Capo Chichi olan 42 yaşındaki Seba'nın vatandaşlıktan çıkarıldığına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkent Paris yakınlarında 16 Mart'ta Fransız pasaportunu yakan Fransa karşıtı Seba, X hesabından yaptığı açıklamada, artık Fransız vatandaşı olmadığını belirtti.

"Bir yükten kurtuldum" ifadesini kullanan Seba, "Fransa'nın neo-sömürgeci politikası ve siyahilere yönelik sistematik ayrımcılığı nedeniyle" 14 yıl önce bu ülkeyi terk ederek Afrika kıtasına yerleştiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Fransa doğumlu Seba, 16 Mart'ta Paris civarında birçok katılımcının olduğu bir etkinlikte Fransız pasaportunu yakmıştı. Seba, Fransız makamlarına yönelik "Pasaportunuz, siyahiler köpekmiş gibi önüne koyduğunuz bir kemik değil. Ben özgür bir siyahi adamım. Ben özgür bir Afrikalıyım. Ben özgür bir Beninliyim" demişti.


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