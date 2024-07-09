İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, EURO 2024 yarı final eşleşmesinde Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Münih Futbol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İspanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti.
Fransa ise Portekiz'i 0-0 berabere sona eren karşılaşmada penaltılarla 5-3 mağlup etmişti.
Spor Haberleri
- Juventus, yeni transferini resmen açıkladı!
- Jose Mourinho yabancı futbolcular için kararını verdi!
- İspanya, EURO 2024'te Fransa ile karşılaşacak!
- EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor!
- Galatasaray'ın 'Joker'ine Fransa'dan talip!
- Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi!
- Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti
- Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oluyor!
- Borussia Dortmund'dan savunmaya 22 milyonluk takviye
- Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor