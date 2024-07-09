İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, EURO 2024 yarı final eşleşmesinde Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:45
İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Münih Futbol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İspanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Almanya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Fransa ise Portekiz'i 0-0 berabere sona eren karşılaşmada penaltılarla 5-3 mağlup etmişti.


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