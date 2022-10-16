Pasifik'te 6.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 18:40
Pasifik'te 6.3 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'nın Puerto Amuelles kıyılarına 673 kilometre uzaklıkta ve Kosta Rika'nın 738 kilometre kuzeyinde yaşanılan depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


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