Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, ilgili bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim?
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümet oturumunda konuşma yaptığı esnada elektriklerin kesilmesi üzerine Paşinyan, ilgili bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.
Başbakan Paşinyan başkanlığındaki Ermenistan hükümetinin toplantısında elektrikler kaynaklı sorun sebebiyle salonda ışklar birkaç saniyeliğine söndü.
Sputnik'te yer alan habere göre, Paşinyan, salonda birkaç saniyeliğine elektriklerin kesilmesi üzerine Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı.
Paşinyan konuşurken elektrikler kesildi, ilgili bakan azarı yedi: Daha ne kadar talimat vereyim?— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 23, 2023
Paşinyan, Sanosyan'ın dikkatini olaya çekerek şu cümleleri kaydetti:
"Ermenistan'daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor? Aynı konuda 10 yıl boyunca talimat veremem, değil mi?"
Paşinyan konuşmasında ülkedeki elektrik arzının kalitesiz olduğunu, hükümet binasında bile ışıkların sürekli yanıp söndüğünü ifade etti.
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