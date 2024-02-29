Paşinyan'dan KGAÖ çıkışı: Milli güvenliğe tehdit oluşturmaktadır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile fiili olarak dondurdukları ilişkilerini, söz konusu örgütten beklentilerinin karşılanmaması halinde yasal çerçevede de dondurabileceklerini belirtti.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:03
Paşinyan'dan KGAÖ çıkışı: Milli güvenliğe tehdit oluşturmaktadır
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Ermenistan Hükümetinin YouTube sayfasında yayımlanan videoya göre, Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın bir yılı aşkın süredir örgütte daimi temsilci bulundurmadığını, KGAÖ'nün üst düzeyli etkinlikleri de dahil olmak üzere toplantılarına katılmayarak fiili anlamda örgütle ilişkilerini dondurduklarını vurguladı.

Paşinyan, örgüte üye ülkelerde KGAÖ'nün sorumluluk alanının belirlendiğini ancak ülkesi için bu konuda belirsizlik olduğunu kaydederek, "KGAÖ'ye bir soru sorduk ve bugüne kadar bu soruya bir cevap alamadık. Bu sorunun cevaplanmaması da kanaatimizce Ermenistan'ın milli güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaktadır. Soru çok açık, KGAÖ'nün Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki sorumluluk alanı nedir?" dedi.

KGAÖ'nün güvenlik alanında sorumluluklarını yerine getirmediğini, bunun da ülkesi için güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Ermenistan Başbakanı, "KGAÖ, Ermenistan'ın güvenliğini sağlamaya dair sorumlulukları gereği uygun bir duruş oluşturarak cevap vermek yerine tam tersini yapıyor. Eğer süreç böyle devam ederse fiili olarak dondurduğumuz ilişkileri yasal olarak da dondurmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 10 Ocak 2023'te Azerbaycan ile yaşanan ihtilaf nedeniyle Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını uygun bulmadıklarını belirtmiş ve ülke topraklarında gerçekleştirilmesini reddetmişti.

KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden 10 Mart 2023'te çekilen Ermenistan, örgütün Kırgızistan'daki "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatına katılmamıştı.

Paşinyan, 12 Şubat'ta halihazırda yasal açıdan KGAÖ üyesi olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede çıkarlarına uygun olup olmadığı konusunda ülkesindeki tartışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Başbakanı Paşinyan, 23 Şubat'ta, ülkesinin KGAÖ üyeliğini dondurduğunu duyurmuştu.


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