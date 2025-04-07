Pekin’den Washington’a sert mesaj: Bu ekonomik zorbalık

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:59

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:59

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Nisan'da duyurduğu tarife artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin "karşılıklılık" kisvesi altında "hegemonik" bir adım attığını, başka ülkelerin meşru çıkarlarını yok sayarak kendi bencil çıkarlarına hizmet ettiğini ve "önce Amerika" anlayışını uluslararası kuralların önüne koyduğunu savunan Sözcü Lin, "Bu, tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik örneğidir" dedi.

Lin, ABD'nin tarife artışlarının ülkeler arasındaki refah uçurumu artıracağına ve bundan en ağır darbeyi daha az gelişmiş ülkelerin yiyeceğine işaret ederek, "ABD'nin tarifeleri istismarı, ülkeleri, özellikle de 'Küresel Güney' ülkelerini, kalkınma haklarından yoksun bırakıyor" ifadesini kullandı.

Çinli sözcü, tarifelerin yaratacağı eşitsizliklerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına büyük zarar vereceğini vurguladı.

Ülkeler arasında açık işbirliğinin tarihin eğilimi ve karşılıklı faydanın hakların ortak isteği olduğunu ifade eden Lin, "Kalkınma, az sayıda ülkelerin ayrıcalığı değil tüm ülkelerin evrensel hakkıdır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ile "kur manipülasyonu ve ticaret önündeki diğer engelleri" hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Daha sonra söz konusu oranların, gerçek tarifelere göre değil ABD'nin ilgili ülkeye verdiği dış ticaret açığına göre hesaplandığı anlaşılmıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 "evrensel tarifeye" ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca, Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.