İran’dan Türkiye’ye nota: ABD’ye destek düşmanca sayılacak

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:49

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:49

Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye ve Bahreyn'e resmi nota gönderdi.

İran, bu ülkelere ABD güçlerinin herhangi bir askeri operasyon için kendi sınırlarını kullanmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İranlı bir yetkili, "Böyle bir hareket onlar için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN ORDUSU ALARM DURUMUNDA

Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektubun ardından geldi.

Trump, mektubunda İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmaya yönelik doğrudan görüşme teklif etmiş, aksi halde “bombardıman” tehdidinde bulunmuştu.

Bu tehdit üzerine Hamaney'in İran ordusunu yüksek alarm durumuna geçirdiği belirtildi.

İranlı kaynaklara göre Tahran, Umman üzerinden ABD ile dolaylı görüşmelere açık olduğunu bildirirken, bu görüşmelerin “çalkantılı” geçebileceği uyarısı yapıldı.

“HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIZ”

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkesinin herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Komutanlar ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Selami, “Bir savaş başlatmayacağız, ama her türlü savaşa hazırız” dedi.

Selami, İsrail’in 2024 Nisan ayında İran’ın Suriye’deki konsolosluğuna düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, bu saldırının Ortadoğu’da “küresel bir çatışmanın” başlangıcı olduğunu söyledi.

İran’ın gerçekleştirdiği füze ve İHA misillemesinin İsrail hava savunmasını deldiğini savunan Selami, “Füzelerimiz onların güvenlik yanılsamalarını delip geçti” ifadesini kullandı.

TRUMP’TAN TEHDİT, HAMANEY’DEN YANIT

7 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’e yazdığı mektupta İran’la yeni bir nükleer anlaşma yapılmazsa “daha önce hiç görülmemiş” şekilde askeri saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

Mektup, BAE aracılığıyla İran’a ulaştırılmış ve Tahran 27 Mart’ta yanıtını Umman üzerinden iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile doğrudan müzakerelere kapalı olduklarını, yalnızca nükleer dosya çerçevesinde ve dolaylı olarak görüşmelere açık olduklarını duyurmuştu.