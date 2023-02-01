Penis büyütme videolarıyla tanınıyordu: YouTuber Leo Rex ölü bulundu

'Penis büyütme' videolarıyla tanınan YouTuber Leo Rex, Tayland'daki dairesinde belden aşağısı çıplak, ağzı ve burnu kanlar içinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:30
Penis büyütme videolarıyla tanınıyordu: YouTuber Leo Rex ölü bulundu
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YouTube’da Leo Rex adıyla paylaşım yapan ve asıl adı Laith Abdallah Algaz olan Amerikalı sosyal medya fenomeni Tayland'ın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.
 
Sputnik'in haberine göre, ölümünden 4 saat sonra cansız bedeni bulunan Rex, sosyal medyadan cinsellik ve özellikle penis büyütme paylaşımlarıyla tanınıyordu.
34 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan polisler, adamın siyah bir gömlek giydiğini ve belinden alt kısmını çıplak olduğunu belirtti.
 
Öte yandan Rex’in cansız bedeninin yüzüstü yatıldığını ve ağzı ile burnundan kan geldiğini ifade eden yetkililer, olay yerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastladı.
 
Fenomen ismin evi de soyuldu. Rex’in cansız bedeni Charles Anthony Hughes isimli arkadaşının telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine soluğu dairesinde almasıyla bulundu.

Tayland penis ölü bulundu

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