Bir kadın, kendisini aldattığı düşüncesiyle eşinin penisini ısırarak koparmaya çalıştı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:08

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:08

Eşini cinsel organından bıçakladığı ve ardından penisini ısırarak koparmaya çalıştığı öğrenilen bir kadın tutuklandı.

Mağdur Eliud Kepha Onuko, eşi Grace Oyaro'nun kendisini başka bir kadınla aldattığını düşündüğünü söyledi.

Savcılar, kadının yılbaşı gecesi Kenya'nın Kisii kentindeki Nyanchwa bölgesinde bulunan evlerinde eşine saldırdığını, Onuko'yu bıçakladığını ve penisini ısırarak "ceza kanununa aykırı olarak ağır zarara neden olduğunu" söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Oyaro, mahkemede tüm suçlamaları reddetti.

Onuko'nun avukatı Frank Maswari, Oyaro'nun kefaletle serbest bırakılmaması gerektiğini, kocasına tekrar saldırabileceğini söyleyerek, "Kefalet şartlarına karşı çıkıyorum, ancak bu davanın niteliğine bağlı olarak herkesin kefaletle serbest bırakılma hakkı vardır. Müvekkilim hastaneden taburcu edilirse sanıkla aynı evde kalacaktır ve kefaleti kabul edilmemiştir" dedi.

SAVCI DEVREYE GİRDİ

Yerel Kenya gazetesi The Star, savcı Hilary Kaino'nun, aile içi ilişki içinde oldukları için ikilinin birbirleriyle temas etmemesi koşuluyla kefalet şartlarını kabul ettiğini söyledi.

Kaino, "Dava sona erene kadar sanık ne zaman ziyaret etmek isterse polis ona evine kadar eşlik etsin" dedi.

Oyaro, bilinmeyen bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastaneden taburcu edildikten sonra Nyanchwa polis karakolundan polis memurları tarafından tutuklandı.