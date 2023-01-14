Üzerinde penis yazan sahte bir polis arabası satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 16:02

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 16:02

İngiltere'nin Walsall kentinde üzerinde "penis" yazan sahte bir polis arabası, Facebook'ta satışa çıkarıldı.

2001 model Mercedes-Benz E320 CDI markalı aracın, bir yardım rallisi için Avrupa'da kullanıldıktan sonra 2 bin 500 euroya satışa sunulduğu belirtildi.

Arabanın yedi hafta önce satışa çıkarıldığı, ancak henüz satılmadığı bildirildi.

Satış ilanında, "Bu bir polis arabası değildir ve asla olmamıştır. Bir yardım rallisi için üretildi. Onu Avrupa'da birkaç bin mil dolaştırdık. Sahte plaka kullandık, bu yüzden hiç vergilendirilmedi. Frenleri yaptık, arka amortisörleri, yayları ve tekerlek rulmanlarını değiştirdik" denildi.

Arabanın "iyi bir kontrolden geçmesi" gerektiği belirtilen ilanda, polis motifleri anımsatılarak "Yolda ışıklara gerek kalmadan geçebilirsiniz, herkes yolunuzdan çekilir" ifadeleri yer aldı.