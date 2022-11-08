Penisine USB kablo sıkıştı, soluğu hastanede aldı

08 Kasım 2022 Salı, 12:35

İngiltere'de adı açıklanmayan bir sağlık merkezi, akılalmaz bir vakaya sahne oldu. 15 yaşındaki bir çocuk penisine sıkışan USB kablosuyla hasteneye başvurdu.

Hekimleri hayrete düşüren olay dünya genelinde hekimler tarafından incelendi. Vakaya ilişkin ayrıntılar, tıp dünyası açısından önemli bir kaynak olan ScienceDirect'te yayınlandı.

The Daily Star'ın habeine göre, İngiliz genç, penis boyunu ölçmek için USB kabloyu kullanmak istedi. Ancak kablonun cinsel organının içinde sıkışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kablonun sıkışmasından daha da korkuncu, kablonun üretrasında düğümlenmesi oldu.

Doktorlar, düğüm olan kabloyu çıkarmak için yaptıkları ilk girişimde başarısız oldu. Çözümü ise penis ile anüs arasındaki bölümü kesmekte buldu.

Doktorlar yaptıkları açıklamada, "Hasta, ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olmayan, sağlıklı ve zinde bir ergendi" değerlendirmesinde bulundu.

Gencin annesiyle konuşulduğunda olayın aslı da anlaşıldı. Buna göre; genç, kabloyu "cinsel deneyim" aracı olarak kullanıyordu.

Bu sıradışı cinsellik deneyimi ameliyatla son bulan gencin tamamen iyileştiği belirtildi.

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