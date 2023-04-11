Pentagon: Çin, görüşme taleplerimizi reddediyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 08:26

Güncelleme: 11.04.2023 - 08:27

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Halka İlişkiler Danışmanı Chrish Meagher, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatı yakından takip ettiklerini söyledi.

Meagher, "Çin, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın angajman taleplerini reddetmeye devam ediyor. Tam da böyle senaryolarda ordularımız arasındaki iletişim kanallarının açık olması oldukça önemli. Pekin'e bu kanalı kullanma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin'in faaliyetleriyle uluslararası sularda ve havada faaliyet göstermekten caydırılamayacağını belirten Meagher, Amerikan ordusunun Filipin Denizi'nde Nimitz uçak gemisi grubu ve bir Deniz Piyadeleri Amfibi Harbe Hazırlık birliği ile rutin operasyonlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Öte yandan, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.