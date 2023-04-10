Çin, Tayvan tatbikatını sonlandırdı

Çin, Tayvan adasını abluka altına almayı amaçlayan tatbikatını bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 18:05
Çin, Tayvan tatbikatını sonlandırdı
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Çin, "Müşterek Kılıç" ismini verdiği ve Tayvan ile Çin arasındaki tansiyonun aşırı yükselmesine sebep olan savaş tatbikatlarını "başarıyla tamamladığını" duyurdu.

Çin, hedefli saldırıları simüle eden ve kendi yönetimindeki adaya abluka uyguladığı güç gösterisini sonlandırdı. 

Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın "gerçek savaş koşulları altında birden fazla askeri kolun entegre ortak savaş yeteneğini kapsamlı bir şekilde test ettiği" belirtildi.

Açıklamada, birliklerin "savaşa hazır oldukları ve her an savaşabilecekleri ve her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığını ve yabancı müdahale girişimlerini kararlılıkla ezecekleri" ifade edildi.

Tatbikatın sona ermesinin ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'i bölgedeki "barış ve istikrarı" baltaladığı gerekçesiyle kınadı.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen, "tatbikata devam eden otoriter yayılmacılık" karşısında "ABD ve diğer benzer düşünen ülkelerle" birlikte çalışma sözü vererek karşılık verdi.


Çin tayvan tatbikat

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