Ukrayna: Çin'in Tayvan üzerindeki hak iddiaları sadece bir hayal
Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko, Çin'in Tayvan üzerinde hak iddialarının hiçbir yasal gerekçeye dayanmadığını savundu.
Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko, Çin'in Tayvan politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Oleksandr Merezhko, Çin'in Tayvan üzerindeki hak iddialarını bir "hayal" olarak nitelendirerek, ada üzerinde hiçbir yasal iddiası olmadığını savundu.
Oleksandr Merezhko, "ÇKP, Tayvan'ın kendilerine ait olduğunu haykırmaya devam ediyor. Ancak bu, inkâra dayalı komünist bir yanılsama ve son derece gözden düşmüş ve geçerliliğini yitirmiş bir siyasi gündemdir" dedi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Savaş Komutanlığı Doğu Bölgesi sözcüsü Shi Yi, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarının ayrılıkçı ve dış güçlere karşı bir uyarı ve Çin'in egemenliğini korumak için gerekli bir önlem olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Çin Donanması'na ait Shandong uçak gemisinin ilk kez Güney Çin Denizi'nden ayrıldığı ve Tayvan'ın güney kesiminin 370 km doğusunda olduğu bildirildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- AKP'nin listesi belli oldu
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
- TİP milletvekili adaylarının tam listesi