Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pentagon’dan dev adım: 7 büyük yapay zekâ şirketiyle anlaşma... 'Biri hariç!'

Pentagon’dan dev adım: 7 büyük yapay zekâ şirketiyle anlaşma... 'Biri hariç!'

1.05.2026 17:20:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Pentagon’dan dev adım: 7 büyük yapay zekâ şirketiyle anlaşma... 'Biri hariç!'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ileri düzey yapay zekâ yeteneklerini gizli askeri ağlara entegre etmek amacıyla yedi büyük teknoloji şirketiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services ve Reflection gibi şirketler, Pentagon’un 6 ve 7 seviyesindeki gizli ağ ortamlarına entegre edilecek. Bu adımın, veri entegrasyonunu hızlandırmak, sahadaki durumsal farkındalığı artırmak ve karmaşık operasyonel ortamlarda karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtildi.

'YAPAY ZEKA MERKEZLİ ORDU'

Pentagon, söz konusu anlaşmaların ABD ordusunun yapay zekâ odaklı bir savaş gücüne dönüşümünü hızlandıracağını vurguladı. Açıklamada, bu iş birliklerinin askerlerin tüm savaş alanlarında karar üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Teknoloji kaynaklarına göre, Google da Pentagon ile gizli operasyonlarda yapay zekâ modellerinin kullanılmasına olanak tanıyan anlaşmalar imzalayan şirketler arasına katıldı. Bu anlaşmaların, ABD Savunma Bakanlığı’na yapay zekâ teknolojilerini 'resmi amaçlar' için kullanma yetkisi verdiği aktarıldı.

Bu kapsamda Google, OpenAI ve Elon Musk’ın şirketi xAI gibi firmalarla birlikte, Pentagon’a yapay zekâ çözümleri sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

ANTHROPIC İLE KRİZ

Öte yandan, yapay zekâ şirketi Anthropic ile Pentagon arasında kullanım kuralları konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Bu gerilim sonrası bakanlık, Anthropic’i tedarik zinciri açısından riskli olarak sınıflandırdı ve şirketin araçlarının Pentagon ve yüklenicileri tarafından kullanımını yasakladı.

Söz konusu gelişme, yapay zekânın askeri alandaki rolünün hızla genişlediğini ve büyük teknoloji şirketleri ile savunma kurumları arasındaki iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Pentagon #anlaşma #Anthropic

Trump'ın İran'a tanıdığı süre doluyor... ABD'li bir yetkili 'çatışmalar sona erdi' diyor ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen savaşın sona erdirilmesi için verdiği süre bugün dolarken, Washington'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Azerbaycan AB'ye nota verdi, Avrupa Parlamentosu ile bütün ilişkilerini askıya aldı Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'Azerbaycan karşıtı faaliyetleri' gerekçesiyle tüm ilişkilerini askıya aldı.
Epstein'ın intihar notu 7 yıldır kamuoyundan saklanıyor Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen bir intihar notunun, yaklaşık yedi yıldır kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı. Söz konusu notun, New York'taki bir mahkemede mühürlenmiş şekilde tutulduğu belirtildi.
Cambridge'li bilim insanlarından endişe verici keşif: Yunanistan dağlarındaki kar örtüsü hızla yok oluyor Son yıllarda dünyada pek çok şeyin kötüye gittiğine dair yaygın bir görüş oluşmuş durumda. Artan yaşam maliyetleri, düşük ücret artışları ve çevresel kaygılar özellikle genç nesilleri endişelendirirken, gezegenin geleceği de ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.