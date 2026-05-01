Pentagon’dan dev adım: 7 büyük yapay zekâ şirketiyle anlaşma... 'Biri hariç!'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services ve Reflection gibi şirketler, Pentagon’un 6 ve 7 seviyesindeki gizli ağ ortamlarına entegre edilecek. Bu adımın, veri entegrasyonunu hızlandırmak, sahadaki durumsal farkındalığı artırmak ve karmaşık operasyonel ortamlarda karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla atıldığı belirtildi.

'YAPAY ZEKA MERKEZLİ ORDU'

Pentagon, söz konusu anlaşmaların ABD ordusunun yapay zekâ odaklı bir savaş gücüne dönüşümünü hızlandıracağını vurguladı. Açıklamada, bu iş birliklerinin askerlerin tüm savaş alanlarında karar üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Teknoloji kaynaklarına göre, Google da Pentagon ile gizli operasyonlarda yapay zekâ modellerinin kullanılmasına olanak tanıyan anlaşmalar imzalayan şirketler arasına katıldı. Bu anlaşmaların, ABD Savunma Bakanlığı’na yapay zekâ teknolojilerini 'resmi amaçlar' için kullanma yetkisi verdiği aktarıldı.

Bu kapsamda Google, OpenAI ve Elon Musk’ın şirketi xAI gibi firmalarla birlikte, Pentagon’a yapay zekâ çözümleri sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

ANTHROPIC İLE KRİZ

Öte yandan, yapay zekâ şirketi Anthropic ile Pentagon arasında kullanım kuralları konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Bu gerilim sonrası bakanlık, Anthropic’i tedarik zinciri açısından riskli olarak sınıflandırdı ve şirketin araçlarının Pentagon ve yüklenicileri tarafından kullanımını yasakladı.

Söz konusu gelişme, yapay zekânın askeri alandaki rolünün hızla genişlediğini ve büyük teknoloji şirketleri ile savunma kurumları arasındaki iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.