Pentagon iddiaları yalanladı: 'Kobani'de askeri üs inşa etme planı yok'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 23:41

Güncelleme: 03.01.2025 - 23:41

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sabrina Singh, basın toplantısında ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab ilçesine yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara, "O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de (Aynularab) askeri üs inşa etme planı yok" şeklinde yanıt verdi.

"NEREDEN GELDİĞİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Suriye’de IŞİD'i kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını tekrarlayan Singh, Aynularab’da ABD askerinin bulunmadığını iddia ederek "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim" dedi.

Singh, Suriye'de şiddetin durmasından yana olduklarını belirterek ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrar sürecini desteklediğini, ancak bunun da IŞİD ve benzer terörist grupların ortadan kaldırılmalarından geçtiğini ifade etti.