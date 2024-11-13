Pentagon sırlarını sızdıran kişi 15 yıl hapis cezası aldı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:52

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:52

Massachusetts'teki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde 102. İstihbarat Kanadı'nın bir üyesi olan Jack Teixeira bu yılın başlarında, son yılların en önemli ulusal güvenlik davasında tutuklanmasının ardından, “Casusluk Yasası” kapsamında ulusal savunma bilgilerini “kasıtlı olarak saklamak ve iletmekle” ilgili 6 suçlamayı kabul etti.

Mahkemeye turuncu bir tulumla getirilen Teixeira, ABD Bölge Hakimi Indira Talwani tarafından mahkum edilirken görünürde hiçbir tepki vermedi, duruşmanın başlarında hakimden özür diledi.

Savcılar, daha önce sabıka kaydı bulunmayan Teixeira'nın “ABD tarihindeki en önemli ve sonuç alıcı Casusluk Yasası ihlallerinden birini gerçekleştirdiğini” söyleyerek 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişlerdi.

Savunma avukatları ise 11 yıl hapis cezası istemişti. Ceza memorandumunda, müvekkillerinin “14 ay boyunca tekrarladığı korkunç bir karar verdiğini” kabul ettiler, ancak Teixeira'nın eylemlerinin suç olmasına rağmen asla “ABD'ye zarar verme” amacı taşımadığını savundular.

GÜVENLİK İHLALİ ALARM VERDİ

Güvenlik ihlalinin, ABD'nin en sıkı korunan sırlarını koruma becerisi konusunda alarm verdiği ve Biden yönetimini diplomatik ve askeri sonuçları kontrol altına almaya çalışmak zorunda bıraktığı belirtildi.

Sızıntılar, gizli bilgileri korumak için kontrolleri sıkılaştıran ve Teixeira'nın şüpheli davranışları hakkında kasıtlı olarak gerekli önlemleri almadığı tespit edilen üyeleri disipline veren Pentagon'u zor durumda bıraktı.

Massachusetts'teki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde 102. İstihbarat Kanadı'nın bir üyesi olan Teixeira, askeri iletişim ağlarından sorumlu bir bilgi teknolojisi uzmanı olan siber ulaşım sistemleri uzmanı olarak çalışıyordu.

Bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, Teixeira'nın Hava Ulusal Muhafızları'nda ücretsiz statüde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, şahsın önce eriştiği gizli belgeleri daktilo ettiğini, ardından da üzerinde SECRET ve TOP SECRET işaretleri bulunan dosyaların fotoğraflarını paylaşmaya başladığını söyledi. Savcılar, Teixeira'nın tutuklanmadan önce izini kaybettirmeye çalıştığını ve yetkililerin evindeki bir çöp konteynerinde parçalanmış bir tablet, dizüstü bilgisayar ve bir Xbox oyun konsolu bulduğunu belirtti.

DOSYALARDA NE VARDI?

Sızıntının, Ukrayna'daki birlik hareketleri ve Ukrayna birliklerine malzeme ve ekipman sağlanmasıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gizli değerlendirmeleri tüm dünyaya ifşa etti.

Teixeira ayrıca, “bir ABD düşmanının denizaşırı ülkelerde görev yapan ABD kuvvetlerine zarar verme planları hakkında bilgi yayınladığını” da itiraf etti.