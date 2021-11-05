Pentagon, Kâbil’deki saldırda kendini akladı
Pentagon, Afganistan’ın başkenti Kâbil’de Afgan sivillerin katledildiği saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan insansız hava aracıyla (İHA) Afganistan’ın başkenti Kâbil’de 29 Ağustos’ta yedisi çocuk 10 Afgan sivilin katledildiği saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Saldırıdan iki dakika önce bölgede bir çocuk tespit edildiği kabul edilmesine rağmen olayda “görevi kötüye kullanma” veya “ihmal” olmadığı öne sürüldü. Katliamla ilgili herhangi bir disiplin cezası da uygulanmadı.
ABD Hava Kuvvetleri müfettişi Korgeneral Sami Said’in hazırladığı raporda olayın “saldırı hedefinin belirlenmesi ve doğrulanması sürecinde meydana geldiği”, bunun “sivil ölümlerini önlemek için ihtiyatlı tedbirlere” rağmen gerçekleştiği sonucuna varıldığı savunuldu. Tehdit olarak belirlenen aracın sekiz saat boyunca takip edildiğini söyleyen Said, “Ne yazık ki, yorumlara dayalı değerlendirmeler doğru çıkmadı” ifadesini kullandı. Bu operasyonun, geçen ağustosta Afganistan’dan tahliye sürecinde Kâbil Havaalanı önünde, 170 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının ardından gerçekleştiğine değindi. IŞİD’in üstlendiği saldırıda 13 ABD askeri de ölmüştü.
ABD’nin İHA saldırısında ailesinin dokuz üyesiyle katledilen Zemari Ahmedi’nin ABD merkezli Uluslararası Beslenme ve Eğitim Yardım Grubu’nda çalıştığı ortaya çıkmıştı. ABD basınına yansıyan haberlerde, Ahmedi’nin evine götürmek üzere kamyonetine yüklediği su bidonlarının patlayıcı sanıldığı yorumlarına yer verilmişti.
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