Pentagon'dan Türkiye'ye mesaj: Tesis 2025'te üretime başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye savunma sektöründen taşeron firmalarla işbirliğiyle ABD'de kurulan ve 2025'in sonuna kadar üretime başlaması planlanan mühimmat tesislerinde, 155 milimetrelik mermiler için metal parçalar üretileceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:48
Pentagon'dan Türkiye'ye mesaj: Tesis 2025'te üretime başlayacak
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Pentagon Sözcüsü Jeff Jurgensen, ABD'nin Texas eyaletinde inşa edilen mühimmat tesislerinde Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğinin kapsamına ilişkin AA muhabirinin basın toplantısında yönelttiği soruyu yazılı cevapladı.

Jurgensen, Pentagon'un savunma sektörüne yaptığı yatırımlarla 155 milimetrelik mermilerin metal parçalarının üretilmesi için Texas'ta 3 mühimmat tesisi inşa edeceğini bildirdi.

Projenin inşaat, kurulum ve üretim sürecini üstlenen General Dynamics Mühimmat ve Taktik Sistemler firmasının Türk savunma sektöründen taşeron şirketlerle anlaşmalı olduğunu kaydeden Jurgensen, bu tür yatırımlarla Pentagon'un kritik mühimmat üretimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İnşaatın 2025'in sonuna kadar bitmesinin planlandığı bilgisini paylaşan Jurgensen, mühimmat tesisinin ayda 30 bin mermi kovanı üretim kapasitesine sahip olacağını aktardı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Deseret News'te 14 Şubat'ta yayımlanan "Türkiye ile güçlü ilişki Amerika'nın menfaatinedir" başlıklı yazısında, Türk savunma sektörü dönüşümünün, ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO'nun gücünün ayrılmaz parçası olduğunu kaydetmişti.

ABD'nin, kritik Amerikan mühimmat stoklarının yenilenmesi için Türk savunma sanayisiyle ortaklık yaptığını belirten Flake, "Savunma Bakanlığı, Texas'ta bir Türk savunma firmasından satın alınan üç bantlı mühimmat tesisi inşa ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde gelecek yıl itibarıyla ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'unun Texas'taki fabrikalardan sağlanacağının tahmin edildiğini söylemişti.


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