Pentagon'dan UFO açıklaması: Dünya'yı ziyaret ettiklerine dair bir kanıt yok

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:48

Pentagon'un tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili raporları takip etmek üzere kurduğu "Tüm Alanlardaki Anormallik Çözüm Ofisi" (ARRO), "birkaç yüz" yeni rapor aldığını ancak şu ana kadar uzaylı yaşamına dair bir kanıt görmediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Müsteşarı Ronald Moultrie, Pentagon'un şu ana kadar uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine dair bir kanıt bulamadığını söyledi.

Ronald Moultrie, "Gördüğümüz nesnelerden herhangi birinin uzaylı olduğuna inanmamıza yol açacak hiçbir şey görmedik" dedi.

CBS'nin aktardığına göre AARO Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick de soruşturma altındaki yaklaşık 400 vakadan tespit edilen olayları söylemeyerek, bu bilginin Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayınlanacak bir raporda yer alacağını belirtti.

Bugüne kadar soruşturulan vakalardan herhangi birinin ulusal güvenliğe yönelik herhangi bir tehdide işaret edip etmediği sorulduğunda Kirkpatrick, "Evet" yanıtını verdi.

Moultrie ise askeri üs, eğitim alanı gibi kısıtlı alanlarda ya da bu alanların yakınında bulunan izinsiz herhangi bir nesnenin tanımlanana kadar düşmanca kabul edileceğini aktardı.

'ARRO' OFİSİ

AARO Temmuz ayında kuruldu ve sadece gökyüzündeki tanımlanamayan cisimleri değil, aynı zamanda su altında, uzayda veya potansiyel olarak bir alandan diğerine hareket etme yeteneğine sahip bir cismi de izlemekten sorumlu.

Ofis, askeri pilotların gözlemlediği ancak damgalanma korkusu nedeniyle bazen rapor etmekte isteksiz davrandıkları tanımlanamayan uçan nesnelere bir yıldan fazla bir süredir gösterilen ilginin ardından kuruldu.

Ofis Direktörü Sean Kirkpatrick o zamandan bu yana "çok fazla raporlama almadıklarını" dile getirdi.

Pentagon'un soruşturması 1996'dan bu yana rapor edilen olayları kapsıyor.