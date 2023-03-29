Pes dedirten hırsızlık: Sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı
Bursa’da vicdansız hırsız sadaka kutusunu çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs bir fırına girdi. Fırında bir süre ne çalabileceğine bakan şüpheli, tezgah üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Vicdansız hırsızın sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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