Pes dedirten hırsızlık: Sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:29

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs bir fırına girdi. Fırında bir süre ne çalabileceğine bakan şüpheli, tezgah üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Vicdansız hırsızın sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.