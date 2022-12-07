Peru'da OHAL ilan eden Castillo gözaltına alındı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 21:14

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu. Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında Kongre'nin feshedildiğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Peru'da Kongreyi feshetme ve OHAL kararı alan Pedro Castillo gözaltına alındı.