Peru'da OHAL ilan eden Castillo gözaltına alındı
Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo Kongre’yi feshetti. Ülkede olağanüstü hal (OHA) ilan edilirken, Castillo'nun bu kararı açıkladıktan bir süre sonra gözaltına alındığı bildirildi.
Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu. Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında Kongre'nin feshedildiğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
Peru'da Kongreyi feshetme ve OHAL kararı alan Pedro Castillo gözaltına alındı.
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