Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:09

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:09

Şubat ayından bu yana hastalıklarla mücadele eden Francis’in ölümünün ardından “Yeni Papa kim olacak?” sorusu gündeme geldi. Peki, Peter Turkson kimdir? Peter Turkson nereli, kaç yaşında?

PETER TURKSON KİMDİR?

Peter Kodwo Appiah Turkson, 11 Ekim 1948'de Gana'nın Nsuta-Wassaw kentinde dünyaya geldi. Babası marangoz, annesi ise çiftçiydi. Hristiyan bir anne ve Müslüman bir babanın çocuğu olarak büyüdü. Bu çok kültürlü aile yapısı, ileride dinler arası diyaloga verdiği önemin temellerini oluşturdu.

İlk ve orta öğrenimini Gana’da tamamladıktan sonra, Katolik Kilisesi’ne bağlı bir seminerde din eğitimi almaya başladı. Ardından, New York’taki St. Anthony-on-Hudson Semineri ile Roma’daki Pontifical Biblical Institute’te Kutsal Kitap üzerine ileri düzeyde eğitim gördü. Yunanca, İbranice ve Latince bilen nadir teologlar arasında yer aldı.

PETER TURKSON'UN KARDİNALLİK YOLU

1975 yılında Gana’da rahip olarak atandı. Eğitim sonrası ülkesine döndü ve 1992 yılında Cape Coast Başpiskoposu olarak görevlendirildi. 2003 yılında dönemin Papa’sı II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edildi. Böylece Kardinal Turkson, Gana tarihinin ilk Kardinali oldu.

2009 yılında Papa XVI. Benedict tarafından Adalet ve Barış Konseyi Başkanı olarak atandı. Bu görev, Katolik Kilisesi’nin sosyal doktrinlerini şekillendiren önemli bir makamdır. Kardinal Turkson, bu süreçte gelir adaletsizliği, sömürge sonrası Afrika’nın yoksulluğu ve çevresel krizler üzerine çok sayıda çalışma yürüttü.

2016 yılında Papa Francis tarafından kurulan “İnsani Gelişim için Papalık Dairesi” başkanlığına getirildi. Göç, çevre, savaşlar, insan ticareti gibi küresel krizlere karşı Katolik Kilisesi’nin sosyal politikalarını bu daire üzerinden koordine etti. 2022’de Papalık Bilimler Akademisi’nin şansölyesi olarak görevlendirildi.