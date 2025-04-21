Ayşemden Akın kimdir? Ayşemden Akın kaç yaşında, nereli?
Bugün Kıbrıs gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ayşemden Akın kimdir? Ayşemden Akın kaç yaşında, nereli?
Kıbrıs'ta rüşvet iddiasını gündeme getiren Bugün Kıbrıs gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın'ın hayatı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Ayşemden Akın kimdir? Ayşemden Akın kaç yaşında, nereli?
AYŞEMDEN AKIN KİMDİR?
Ayşemden Akın, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2005’ten beri gazetecilik yapmaktadır. Muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne mesleğin tüm kademelerinde çalıştı.
AYŞEMDEN AKIN'IN KARİYERİ
Akın, Star Kıbrıs, Avrupa (Afrika) ve Yenidüzen’de köşe yazıları yazdı. 2012-2019 arasında CTP’de Basın Bürosu Sorumluluğunu üstlendi. 2021’de Bugün Kıbrıs haber sitesini kurdu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir. Akın, “En İyi Haber”, “Etkili Yayınlar” ve “Barış Ödülü” dallarında verilen ödülleri kazanmıştır.
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