Pfizer CEO'su, Covid-19 aşısı sorularını duymazdan geldi: 'Neden sır olarak sakladınız?'

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ilaç devi Pfizer'in icra kurulu başkanı Albert Bourla, Covid-19 aşısı konusunda iki gazeteciyle karşı karşıya geldi.

ABD merkezli Rebel News için çalışan gazeteciler Bourla'ya aşı hakkında çeşitli sorular yöneltti. Ancak Pfizer CEO'su, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Gazeteci Ezra Levant, "Bay Bourla, size sorabilir miyim? Aşıların bulaşmayı durdurmadığını ne zaman öğrendiniz? Bu bilgiyi kamuoyuna açıklamadan önce ne kadar zamandır biliyordunuz?" sorularını sordu. Ancak Pfizer CEO'su "Çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

Ezra Levant mikrofonu tekrar Bourla'ya yöneltmeden önce, "Bu soruya cevaben, aşıların bulaşmayı durdurmadığını artık biliyoruz, ama bunu neden gizli tuttunuz? (Aşıların) yüzde 100 etkili olduğunu söylediniz, sonra yüzde 90, sonra yüzde 80, sonra yüzde 70, ama artık aşıların bulaşmayı durdurmadığını biliyoruz. Bunu neden sır olarak saklıyorsunuz?" sorularını sordu.

Albert Bourla, sorulara cevap olarak "İyi günler" demekle yetindi.

"İyi günler" cevabını alan Ezra Levant, "Cevabı öğrenene kadar güzel bir gün geçirmeyeceğim. Aşınızın bulaşmayı durdurmadığını neden bir sır olarak sakladınız?" dedi.

Rebel News gazetecilerinin, Bourla'ya soruları şu şekilde oldu:

Avi Yemini : Dünyadan özür dilemenin zamanı geldi mi efendim? İşe yaramayan bir aşıya borçlanan ülkelere paralarını geri vermenin. Etkisiz bir aşı. Son birkaç yılda yaptıklarınızdan utanmıyor musunuz?

Ezra Levant: Halktan herhangi bir özrünüz var mı efendim?

Avi Yemini : Bununla gurur duyuyor musunuz? İnsanların tüm geçim kaynaklarının sırtından milyonlar kazandınız. Avustralya'da, İngiltere'de, Kanada'da sıradan insanın sırtından kazandığınız paralar ile milyonerlerin sokaklarında yürümek nasıl bir duygu?

Ezra Levant : Yatınızda ne düşünüyorsunuz efendim? Özel jetinizde ne düşünüyorsunuz? Ürün sorumluluğu konusunda endişeli misiniz? Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) için endişeleniyor musunuz?

Avi Yemini : (Senegal'de aşı sonrası ölen çocukları kastederek) Peki ya yedi ölüm?

Ezra Levant : Her gün kalp krizinden ölen genç insanlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Neden bu temel sorulara cevap vermiyorsunuz? Özür dilemeyecek misiniz efendim?

Avi Yemini : Açıkça parçası olduğunuz bazı suç teşkil eden davranışlar nedeniyle cezai olarak suçlanmanız gerektiğini düşünüyor musunuz?

Ezra Levant : Aşıdan kişisel olarak ne kadar para kazandınız?

Avi Yemini : Kazancınızdan yeterince memnun olmanız için kaç tane takviye aşı yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Hiç mi?

Ezra Levant : Burada kimlerle gizlice buluştunuz? Kiminle görüştüğünüzü açıklayacak mısınız? Kime komisyon ödediniz?

Ezra Levant : Geçmişte Pfizer aldatıcı pazarlama nedeniyle 2.3 milyar dolar ceza ödedi. Yine aynı davranışta bulundunuz mu? Aldatıcı pazarlama yaptığınız için daha önce olduğu gibi soruşturma altında mısınız efendim?

Avi Yemini : Dünyadaki herhangi bir ürün söz verildiği gibi çalışmazsa, para iadesi alırsınız. Sizin etkisiz aşınız için milyarlarca dolar veren ülkelere para iadesi yapmamanız gerekmez mi?

Ezra Levant : Sadece güler yüzlü medyaya alışkın olduğunuz için mi sorulara nasıl cevap vereceğinizi bilmiyorsunuz?

