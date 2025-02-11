Picasso tablosundaki gizemli kadın portresi 125 yıl sonra fark edildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:32

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun bir tablosunu inceleyen sanat tarihçileri, tablonun yüzeyinin altına gizlenmiş gizemli bir kadın portresini ortaya çıkardılar.

Kadının portresi, Picasso'nun 1901 yılında, muhtemelen birkaç ay sonra, heykeltıraş arkadaşı Mateu Fernández de Soto'yu mavi ve yeşil tonlarında bir masada otururken resmetmesiyle kayboldu.

Ancak neredeyse 125 yıl sonra, orijinal portrenin ana hatları Londra'daki Courtauld Sanat Enstitüsü tarafından bir sergi öncesinde kızılötesi ve X-ray görüntüleme kullanılarak incelendiğinde ortaya çıkarıldı.

Courtauld Galerisi başkan yardımcısı Barnaby Wright, kızılötesi kameranın bir görüntüyü mozaik gibi taraması nedeniyle kadının portresinin “kelimenin tam anlamıyla parça parça gözlerimizin önünde belirdiğini” söyledi.

Sanat tarihçileri, Picasso'nun 1901 yılında Paris'te resmettiği diğer kadınlara benzese de, o dönemde Fransa'nın başkentinde moda olan kendine özgü chignon saç modelini paylaştığı için kadının kimliğinden hala emin değiller.

“ANONİM MODEL OLARAK KALABİLİR”

Kadının kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını belirten Wright, “Sonsuza dek bir tür anonim model olarak kalabilir. Picasso için modellik yapan biri de olabilirdi, bir sevgili de olabilirdi, bir arkadaş da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Wright, Picasso'nun bu eski portreyi terk edip üzerine resim yaparak muhtemelen “sadece konuyu değil, aynı zamanda ünlü Mavi Dönem resim tarzını geliştirirken tarzını da değiştirdiğini” söyledi.

Mavi Dönem'de Picasso'nun, yakın arkadaşı Carlos Casagemas'ın intiharının da etkisiyle, daha önceki İzlenimci tarzından uzaklaşarak konularını betimlemek için daha kasvetli renkler kullandığı belirtildi.

Wright, röntgen görüntülerinin Picasso'nun bu tuvali belki de üç ya da dört kez yeniden işlediğini gösterdiğini, bunun nedeninin kısmen yeni malzeme almaya kolaylıkla parasının yetmemesi, ancak “bir görüntüyü diğerine dönüştürme sürecinden keyif aldığı açık” olduğunu ifade etti.

Wright, şöyle devam etti:

“Kendisine temiz bir sayfa açmak için konuyu değiştirirken tuvali badanalamamış. Arkadaşının figürünü doğrudan, bir figürün diğerinden çıktığı kadının üzerine boyayarak birini diğerine dönüştürdü. Bu teknik görüntünün altında ne olduğunu öğrendiğinizde ve bunu bitmiş tabloya geri götürdüğünüzde, bu işaretlerden bazılarını gözünü, kulağını ve saçını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Kadının bu hayalet varlığı, aslında sadece yüzeyin altında değil, aynı zamanda yüzeyin kendisine de baskı yapıyor.”