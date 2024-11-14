Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun tablosu Bayburt'tan çıktı!
Bayburt'ta Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 250 sikke, tarihi eserlik objeler ile ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu öne sürülen nü tablo ele geçirildi. Şüphelilerin tabloya 6 milyon Euro değer biçip satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı’nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, batı illerine satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurtdışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti.
21 şüpheliyi takibe alan ekipler, 14 ilde belirlenen ikamet, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; Osmanlı dönemine ait 3 bin 72 sikke, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 178 sikke ve çeşitli tarihi eser nitelikteki objeler ele geçirildi.
6 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİLER
Operasyonların Bayburt ayağında, şüphelilerin 6 milyon Euro değer biçip satışa sundukları, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu ileri sürülen nü tablo da ele geçirildi.
21 GÖZALTI
Tablonun gerçek olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u jandarmadaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. Bu arada operasyon ve baskın anları da jandarma kamerasına yansıdı.
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