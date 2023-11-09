Picasso’nun ünlü tablosu rekor fiyata satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun "ilham perisini" resmettiği ünlü eseri “Femme a la montre” açık artırmada 139.4 milyon dolara satıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:25
Picasso’nun ünlü tablosu rekor fiyata satıldı
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Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun 1932 yılında resmettiği ünlü tablosu "Femme a la montre" (Saatli Kadın) müzayede evi Sotheby’s tarafından ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre 139.4 milyon dolara alıcı bulan tablo, bu yıl dünya çapında bir açık arttırmada satılan en değerli sanat eseri oldu. Eser, ayrıca Picasso’nun bu zamana kadar en yüksek fiyata satılan ikinci tablosu olarak kayıtlara geçti.

PICASSO’NUN "İLHAM PERİSİ"

Picasso’nun ilham perisi olarak bilinen sevgilisi Fransız model Marie-Therese Walter’ı tasvir ettiği esere 120 milyon dolar değer biçilmişti.

Daha önce 1968’de koleksiyoncu Emily Fisher Landau tarafından satılan alınan eserin yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.
Picasso’nun 2015 yılında 179.3 milyon dolara alıcı bulan Les Femmes d’Alger (Cezayirli Kadınlar) tablosu müzayedede satılan en pahalı eseri olmuştu.


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