Pilottan yolculara ilginç uyarı: 'Çıplak fotoğraf yollamaya devam ederseniz geri dönerim'
ABD’deki havayolu şirketi Southwest Airlines’ın bir pilotu, yolculara, iPhone’un AirDrop özelliği aracılığıyla çıplak fotoğraf yollamaya son vermedikleri takdirde uçağı kapıya (gate) geri götüreceğini söyledi.
ABD’nin Houston kentinden Meksika’nın Cabo San Lucas kentine havalanmak üzere pistte ilerlemeye başlayan pilot arka arkaya çıplak fotoğraflar gelince anons yaparak yolcuları uyardı.
Pilotun, "Şöyle bir anlaşma yapalım. Bu fotoğraflar gelmeye devam ederse hazır havalanmamışken uçağı kapıya geri götüreyim. Herkesi indirip güvenlik birimlerini göreve çağırayım ve herkesin seyahati mahvolsun. Ya da fotoğraflar gelmesin ve uçak havalansın. Yani arkadaşlar Cabo’ya gitmek istiyorsanız bu AirDrop her neyse onu bir kenara bırakın, çıplak fotoğraf yollamayın" dediği öğrenildi.
TIKTOK'TA PAYLAŞILDI
Uçakta anons yapıldığı anlar bir yolcu tarafından kaydedilip TikTok’ta paylaşıldı. 2,2 milyon kez izlendi.
Bazı kullanıcılar pilotu meseleyi fazla ciddiye aldığı için eleştirirken bazılarıysa onun ciddi bir iş yaptığını, tepki vermekte haklı olduğunu savunarak, ”Uçuşlarda böyle saçma şeyler yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.Uçağın geri döndüğüne dair bilgi paylaşılmaması sorunun çözülüp Meksika’ya uçtuğu şeklinde yorumlandı.
Diken'in aktardığı habere göre; havayolu şirketinin açıklamasında, ”Yolcularımızın güvenliği ve refağı her zaman önceliğimizdir. Bir sorun yaşandığında çalışanlarımız o sorunlara çözüm bulmak için ellerinden geleni yapar” dendi.
Haziran ayında aynı havayolu şirketinin bir uçuşu sırasında yine AirDrop aracılığıyla bir erkek yolcu diğer yolculara ‘seksi fotoğraflar’ yollamıştı. Uçak indiğinde onu polis karşılamıştı.
iPhone kullanıcıları, AirDrop sayesinde Apple’ın ‘yakınlardaki diğer cihazlarına’ dijital belge yollayabiliyor.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Başsavcılık harekete geçti
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- AKP kararını verdi
- İşte Saray'dan gelen talimatlar