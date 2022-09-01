Pilottan yolculara ilginç uyarı: 'Çıplak fotoğraf yollamaya devam ederseniz geri dönerim'

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:32

ABD’nin Houston kentinden Meksika’nın Cabo San Lucas kentine havalanmak üzere pistte ilerlemeye başlayan pilot arka arkaya çıplak fotoğraflar gelince anons yaparak yolcuları uyardı.

Pilotun, "Şöyle bir anlaşma yapalım. Bu fotoğraflar gelmeye devam ederse hazır havalanmamışken uçağı kapıya geri götüreyim. Herkesi indirip güvenlik birimlerini göreve çağırayım ve herkesin seyahati mahvolsun. Ya da fotoğraflar gelmesin ve uçak havalansın. Yani arkadaşlar Cabo’ya gitmek istiyorsanız bu AirDrop her neyse onu bir kenara bırakın, çıplak fotoğraf yollamayın" dediği öğrenildi.

TIKTOK'TA PAYLAŞILDI

Uçakta anons yapıldığı anlar bir yolcu tarafından kaydedilip TikTok’ta paylaşıldı. 2,2 milyon kez izlendi.

Bazı kullanıcılar pilotu meseleyi fazla ciddiye aldığı için eleştirirken bazılarıysa onun ciddi bir iş yaptığını, tepki vermekte haklı olduğunu savunarak, ”Uçuşlarda böyle saçma şeyler yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.Uçağın geri döndüğüne dair bilgi paylaşılmaması sorunun çözülüp Meksika’ya uçtuğu şeklinde yorumlandı.

Diken'in aktardığı habere göre; havayolu şirketinin açıklamasında, ”Yolcularımızın güvenliği ve refağı her zaman önceliğimizdir. Bir sorun yaşandığında çalışanlarımız o sorunlara çözüm bulmak için ellerinden geleni yapar” dendi.

Haziran ayında aynı havayolu şirketinin bir uçuşu sırasında yine AirDrop aracılığıyla bir erkek yolcu diğer yolculara ‘seksi fotoğraflar’ yollamıştı. Uçak indiğinde onu polis karşılamıştı.

iPhone kullanıcıları, AirDrop sayesinde Apple’ın ‘yakınlardaki diğer cihazlarına’ dijital belge yollayabiliyor.