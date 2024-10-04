Pink Floyd'da ayrılık kesinleşti: Gilmour, Waters'la sahneye çıkmayı reddetti

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:07

David Gilmour, eski Pink Floyd üyesi Roger Waters ile bir daha birlikte performans sergilemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi. The Guardian’a verdiği röportajda Gilmour, “Roger Waters ile bir daha asla sahneye çıkmam” dedi.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Gilmour, Waters’ın politik görüşlerini ve İsrail, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki tartışmalı yorumlarını gerekçe gösterdi.

Gilmour, “Putin ve Maduro gibi soykırımcı ve otokratik diktatörleri aktif olarak destekleyen insanlardan uzak durmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı. "Bu tür insanlarla kadınlara ve LGBT topluluğuna yönelik kötü muameleyi kabul eden biriyle aynı sahneyi paylaşmam mümkün değil" diye ekledi.

Öte yandan Gilmour, hayatını kaybeden Pink Floyd klavyecisi Rick Wright ile tekrar sahneye çıkmayı çok istediğini belirterek, “O, tanıdığım en kibar ve müzikal olarak en yetenekli insanlardan biriydi” dedi.

WATERS'IN AÇIKLAMALARI

Roger Waters, İsrail'i Nazi Almanyası'na benzetmesi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin “provokasyonsuz” olmadığını savunması gibi tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Gilmour'un eşi Polly Samson da sosyal medya platformu X üzerinden Waters’ı sert bir şekilde eleştirmiş ve “Çürümüş özüne kadar antisemitiksin” demişti. Gilmour da eşine destek vererek, “Her kelimesi kanıtlanabilir şekilde doğru” diye eklemişti.

Waters ise bu suçlamaları “kışkırtıcı ve vahşice yanlış” olarak nitelendirmişti.

MÜZİK DÜNYASINDAN TEPKİLER

Almanya merkezli müzik yayınevi BMG, Waters’ın siyasi açıklamaları nedeniyle onunla yollarını ayırmıştı. Waters, Pink Floyd’un 1973 tarihli “Dark Side of the Moon” albümünün yeniden kaydedilmiş bir versiyonunu geçen yıl çıkarmayı planlıyordu.

Ancak BMG’nin yeni CEO’su Thomas Coesfeld, göreve geldikten sonra anlaşmayı iptal etti. Albüm, sonunda İngiltere merkezli Cooking Vinyl etiketiyle piyasaya sürüldü.

Roger Waters’ın açıklamaları ayrıca Pink Floyd’un Sony Music ile yapmayı planladığı multi-milyon dolarlık anlaşmanın gecikmesine de neden olmuştu. Sony, grubun kayıtlı müzik ve isim haklarını yaklaşık 400 milyon dolara satın almayı planlıyordu.