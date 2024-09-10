Pink Floyd'un üyesi David Gilmour'dan alışılmadık seçim: Türk Çalgısı 'Cümbüş' kullandı
Efsanevi rock grubu Pink Floyd’dan David Gilmour, yeni albümündeki bir şarkısında Türkiye’de bir kasabadan aldığı ud benzeri telli enstrüman olan ‘Cümbüş’ kullandığını söyledi.
Efsanevi müzisyen David Gilmour, dokuz şarkıdan oluşan yeni albümü Luck and Strange’ı dinleyicileriyle buluşturdu. 78 yaşındaki Gilmour, bu albümün 1973’teki ünlü Dark Side of the Moon albümünden bu yana yaptığı en iyi çalışma olduğunu belirtti. Özellikle "Sings" adlı şarkıda kullanılan alışılmadık bir enstrüman olan 'Cümbüş' ise dikkat çekiyor.
Ud benzeri bir telli çalgı olan Cümbüş, 1930 yılında Zeynel Abidin Cümbüş tarafından geliştirildi. Altı çift tele sahip olan bu perdesiz enstrüman, birçok klasik telli çalgıdan farklı bir yapıya sahip. Gilmour, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden “Cümbüş Gitar”ı tanıtarak enstrümanla tanışma hikayesini paylaştı:
"Bu, 12 telli bir Türk banjosu. Türkiye’de bir kasabada, enstrüman ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldım. Çalmayı denedim; sesi oldukça garipti. Çalmam imkansız, diye düşündüm. Ama garip bir şekilde alışıyorsunuz."
David's guitars: #5 The Cümbüş Guitar— David Gilmour (@davidgilmour) September 9, 2024
The new album, Luck and Strange, out now, at https://t.co/GmRmAMjL0x pic.twitter.com/VdNIFgYDfD
Gilmour, Cümbüş’ün "Sings" şarkısına alışılmadık bir tat kattığını ifade etti.
Billboard’a verdiği röportajda albümün bütünlüğüne dikkat çeken Gilmour, albüm hakkında şunları söyledi:
"Yazım süreci, çalışma ve albümü baştan sona dinlerken hissettiğim heyecan... Albümde beni etkileyen bir duygu ve düşünce tutarlılığı var."
Gilmour, Luck and Strange albümünün, stüdyoya girerken hissettiği “özgürleşme”nin bir ürünü olduğunu vurgularken, sekiz yıl aradan sonra yeni bir turneye çıkacağını duyurdu. Turne, 9 Ekim’de Londra’da başlayacak.
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