Pink Floyd'un üyesi David Gilmour'dan alışılmadık seçim: Türk Çalgısı 'Cümbüş' kullandı

Efsanevi müzisyen David Gilmour, dokuz şarkıdan oluşan yeni albümü Luck and Strange’ı dinleyicileriyle buluşturdu. 78 yaşındaki Gilmour, bu albümün 1973’teki ünlü Dark Side of the Moon albümünden bu yana yaptığı en iyi çalışma olduğunu belirtti. Özellikle "Sings" adlı şarkıda kullanılan alışılmadık bir enstrüman olan 'Cümbüş' ise dikkat çekiyor.

Ud benzeri bir telli çalgı olan Cümbüş, 1930 yılında Zeynel Abidin Cümbüş tarafından geliştirildi. Altı çift tele sahip olan bu perdesiz enstrüman, birçok klasik telli çalgıdan farklı bir yapıya sahip. Gilmour, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden “Cümbüş Gitar”ı tanıtarak enstrümanla tanışma hikayesini paylaştı:

"Bu, 12 telli bir Türk banjosu. Türkiye’de bir kasabada, enstrüman ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldım. Çalmayı denedim; sesi oldukça garipti. Çalmam imkansız, diye düşündüm. Ama garip bir şekilde alışıyorsunuz."

David's guitars: #5 The Cümbüş Guitar



The new album, Luck and Strange, out now, at https://t.co/GmRmAMjL0x pic.twitter.com/VdNIFgYDfD