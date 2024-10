Pink Floyd, müzik kataloğunu rekor fiyata sattı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:47

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:47

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, milyonlarca dolar değerindeki müzik kataloğunu satışa çıkardı. İkonik grup, şarkılarını ve isim haklarını yaklaşık 400 milyon dolara Sony Music'e sattı.

Anlaşma, grup üyeleri arasında, özellikle Roger Waters ve David Gilmour arasında yıllardır devam eden çekişme ve sert sözlere rağmen nihayet sonuçlandı. Ancak, bu anlaşma yalnızca grubun kayıtlı şarkılarının haklarını kapsıyor.

Variety'nin haberine göre, grup üyeleri ve Sony'nin temsilcileri anlaşma hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Satışın resmen gerçekleştiğini ilk olarak Financial Times duyurdu. Daha önce, Pink Floyd'un müzik kataloğunun 500 milyon dolara satılması planlanıyordu ve grup, 2022'de bir anlaşmaya sıcak bakıyordu. Ancak, Roger Waters'ın siyasi açıklamaları nedeniyle grup üyeleri arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Son birkaç yılda Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Queen gibi sanatçılara müzik hakları için bir milyar dolardan fazla harcayan Sony Music'in, Pink Floyd'un müzik haklarını 400-500 milyon dolar arasında bir bedel karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Pink Floyd'un klasik albümleri arasında "Dark Side of the Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle" ve "Piper at the Gates of Dawn" gibi eserler, tüm zamanların en değerli albümleri arasında yer alıyor.