Piyasalarda kriz derinleşti: Asya borsalarında sert düşüş!

24 Şubat 2022 Perşembe, 10:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından küresel pay piyasalarında satışlar derinleşirken, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş ivme kazandı.



Brent petrolün varil fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları test etti, dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi konumundaki Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerin etkisiyle buğday fiyatlarında yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı.

Gelişmelerin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, taraflara durumun tırmanmaması çağrısında bulunurken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida Rusya'nın tek yönlü aksiyonlarını güçlü bir şekilde kınadıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 azalarak 3.430 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 gerileyerek 2.649 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybederek 25.971 puanda seyrederken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 düşüşle 114,6 seviyelerine indi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,4 azalışla 55.267 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 kayıpla 22.805 puanda seyrediyor.