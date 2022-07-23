Plajda korku dolu anlar! Yarışma kötü bitti

ABD'nin California eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:44
Plajda korku dolu anlar! Yarışma kötü bitti
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ABD'nin California eyaletine bulunan Huntington plajında yapılan cankurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı.

Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak, irtifa kaybederek suya düştü.

O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklenirken, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. 


ABD California Huntington
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